ЧТК: часть российской недвижимости в Чехии опломбирована

В частности опломбировано здание бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах.

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Официальная Прага уже опломбировала часть российской недвижимости в Чехии, сообщает агентство ЧТК. Речь идет примерно о 70 объектах собственности, расположенных в столице и Карловых Варах, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября. Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии», - цитирует агентство заявление Липавского.

На здание посольства России, резиденцию посла и еще два объекта диппредставительства ограничительные меры не распространяются.

Накануне в Кремле пообещали, что Москва примет ответные шаги, если Чехия начнет проводить заморозку российской госсобственности. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, недружественные действия Праги незаконны и не соответствуют международному праву.