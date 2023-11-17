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Еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, встретили в Домодедово

Елизавета Кондрикова
05:45 17.11.2023
Часть прибывших направится к родственникам, остальные смогут расположиться в пунктах временного размещения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотрудники МЧС России встретили третью группу россиян в составе 120 человек, эвакуированных из сектора Газа, в московском аэропорту Домодедово, сообщили в министерстве. Прибывшим оказывается вся необходимая помощь.

«Спецборт МЧС России доставил 120 граждан в аэропорт Домодедово из Каира. Часть из них поедут к родственникам, остальные будут направлены автобусами в пункт временного размещения в сопровождении сотрудников ведомства», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Часть людей расположились в пунктах временного размещения (ПВР), их обеспечили всем необходимым: горячим питанием, водой и теплой одеждой. Всего в ПВР находятся 97 человек, среди низ 39 детей.

Также прибывшим оказывают помощь психологи МЧС. В полете их тоже сопровождали медики и психологи.

Накануне в Египет доставили четвертую группу эвакуированных из сектора Газа людей, среди них также числятся граждане Белоруссии. Всего за прошедшие сутки КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли 12 россиян и членов их семей.

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