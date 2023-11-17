МЧС: спецборт с третьей группой россиян, эвакуированных из Газы, прибыл в Москву

На борту самолета находились 120 человек, в полете их сопровождали медики и психологи.

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Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу россиян в составе 120 человек, эвакуированных из сектора Газа, раненых среди них нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

«Буквально только что самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Работа по доставке на родину Россиян продолжается», - приводит ТАСС слова руководителя.

Он добавил, что, как и раньше, прибывших в полете сопровождал медики и психологи. По прилете им оказали необходимую помощь.

Ранее корреспонденту «Звезды» рассказали, что у эвакуированных российских граждан не было возможности поесть два дня, пока они ждали возможности пройти через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Накануне в Египет доставили четвертую группу эвакуированных из Газы, среди них также много граждан Белоруссии.