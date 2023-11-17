ЦАХАЛ начала операцию в лагере беженцев Дженин на Западном берегу Иордана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лагерь беженцев Дженин и одноименный город на Западном берегу реки Иордан, где находятся форпосты палестинского сопротивления. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

«ЦАХАЛ в сопровождении спецназа и военных бульдозеров ворвались в город и лагерь Дженин с нескольких направлений», - говорится в публикации.

В операции задействованы свыше 80 боевых машин и бульдозеров.

Уточняется, что в районе наблюдаются столкновения и перестрелка между противоборствующими сторонами. Военные ЦАХАЛ продвигаются вглубь лагеря сразу по нескольким направлениям, их встречают отряды палестинцев с гранатами и бутылками с зажигательной смесью.

Ранее ЦАХАЛ осуществила ряд ударов по больницам сектора Газа, в том числе по крупнейшей в анклаве клинике «Аш-Шифа», в которой находится единственное родильное отделение. Больницы остаются без необходимых медикаментов, анестезии и света.