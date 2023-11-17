Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Соледара

Огонь по целям ВСУ ведется на дальность до 17 километров, за минуту боевой расчет Д-20 делает до пяти выстрелов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боевой расчет 152-мм гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ сорвал ротацию боевиков киевского режима в районе Соледара. Точными залпами уничтожены оборонительные сооружения ВСУ, их техника и личный состав.

Бойцы ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. За одну минуту в сторону врага успевают выпустить до пяти снарядов. Цели для расчетов Д-20 находят операторы беспилотников.

«Десять лет отработал в школе учителем истории. Когда началась спецоперация уволился и пошел добровольцем. Прослужил четыре месяца и ребята дали позывной "Учитель". Мы занимаемся работой по пехоте, у них как раз происходит ротация. Работаем по технике. Интенсивность снизилась, но работы хватает. Захотелось Родине помочь, посмотреть как и что, может быть я что-то смогу сделать здесь», - рассказал командир орудия с позывным «Учитель».

После завершения боевой работы, расчет гаубицы оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие на случай, если враг ответит огнем.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.