Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали ротацию украинских подразделений на Южнодонецком направлении в районе Старомайорского и севернее Приютного, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
Российские артиллеристы поразили буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов. Силами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесены удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Противник понес существенные потери. В частности, наши бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, две боевые бронированные машины и автомобильная техника. Поражен склад военного имущества, потери личного состава ВСУ составили 50 боевиков.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.