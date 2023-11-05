Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении

Противник потерял станцию РЭБ, две боевые бронированные машины и автотехнику, больше 50 человек личного состава и склад военного имущества.

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Российские военные сорвали ротацию украинских подразделений на Южнодонецком направлении в районе Старомайорского и севернее Приютного, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

Российские артиллеристы поразили буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов. Силами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесены удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Противник понес существенные потери. В частности, наши бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, две боевые бронированные машины и автомобильная техника. Поражен склад военного имущества, потери личного состава ВСУ составили 50 боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.