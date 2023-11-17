Путин ответил строками из песни Высоцкого о запрете Европой русской культуры
Страны Европы скоро запретят все русское, но непонятно, зачем им это нужно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, в Италии, мы об этом уже много раз говорили. У нас в свое время Высоцкий пел: "запретили одно, запретили даже воинский парад, скоро все, к чертям собачьим, запретят"», - сказал глава государства.
Российский лидер добавил, что эти запреты не приносят никакой пользы народам европейских государств.
В ходе пленарного заседания форума Путин также заявил, что западные страны пытаются отменить российскую культуру, в основе которой лежат подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. Он отметил, что это по определению сделать невозможно, подчеркнув, что культура отмены по своей сути является антикультурным и неоколониальным явлением.