Таиланд разрешил россиянам находиться в стране без виз 90 дней

Раньше туристам из России разрешалось пребывать в Таиланде лишь 30 дней. Новые правила будут действовать до 30-го апреля.

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В Таиланде вступил в силу новый режим въезда для граждан РФ. Российским туристам можно находится там без виз 90 дней. Раньше разрешалось лишь 30.

Однако продлить безвизовое пребывание, выехав ненадолго в соседнюю страну и вернувшись, не получится. Как пояснили в Генеральном консульстве РФ в Пхукете, «безвиз» нельзя поменять на другой - визовый режим - если, например, человек решил остаться в Таиланде работать. Новые правила будут действовать до 30-го апреля.

Все это время власти Таиланда будут изучать, не ухудшит ли смягчение визового режима ситуацию с безопасностью. Как отмечалось ранее, 90-дневный «безвиз» для россиян ввели, чтобы стимулировать турпоездки. По данным Министерства туризма страны в Юго-Восточной Азии, только за первое полугодие этого года Королевство посетили почти 800 тысяч россиян. По турпотоку в Таиланд Россия входит в тройку лидеров. До нее - только Малайзия и Китай.

Ранее исполнительный директор Альянса Туристических агентств Наталья Осипова рассказала, что российские граждане активно бронируют туристические путевки на ноябрь - многие планируют провести длинные праздничные выходные в начале месяца вне дома. По ее словам, самыми популярными направлениями у россиян остаются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия.