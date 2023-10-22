В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт по туризму Осипова рассказала о самых популярных осенних направлениях

Ян Брацкий
10:35 22.10.2023
Этой осенью чаще всего россияне выбирают экскурсионные поездки по России или отдых в Египте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Россияне активно бронируют туристические путевки на ноябрь. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Альянса Туристических агентств Наталья Осипова. Многие планируют провести длинные праздничные выходные в начале месяца вне дома. Примечательно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продажи туров возросли, уточнила она.

«Самыми популярными направлениями у россиян остаются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и, конечно, Россия. По России мы ожидаем притока в наши отели в Краснодарском крае, Кавминводах и ждем туристов на экскурсионные программы по Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Калининграду», - рассказала Осипова.

У кого есть возможность прибавить к праздничным дням еще и отпуск, отправляются на экскурсии на два-три дня. Это Золотое кольцо, Москва, Петербург и Нижний Новгород с Калининградом, уточнила она. Как и в прошлые годы, стоимость туров во многом определяет выбранное направление. Этой осенью россияне предпочитают отдыхать в Египте, сказала эксперт.

«Цены на двоих в Египте стартуют от 140 тысяч рублей с полным пакетом, включающим перелет, проживание, трансфер и страховку. Если мы говорим об экскурсионных турах по России, то два-три дня это самое экономичное путешествие. Цены от 25 тысяч на двоих вместе с проездом на поезде или перелетом, если речь идет о Калининграде», - подсчитала Осипова.

Ранее стало известно, что Таиланд продлил для российских туристов срок безвизового пребывания с 30 до 90 дней. Таким образом Бангкок планирует привлекать отдыхающих. Власти Королевства назвали этот шаг дружеским в отношении России, способствующий развитию двусторонних отношений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:37 В стране и мире
RS: американские ракеты ATACMS на Украине опасны для мирного населения
06:45 В стране и мире
США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot
05:23 В стране и мире
Jerusalem Post: в Детройте убили лидера еврейской общины
04:46 Спорт
Россиянин Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе
03:41 В стране и мире
ЦАХАЛ сообщил об ударе по подземному комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.