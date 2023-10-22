Эксперт по туризму Осипова рассказала о самых популярных осенних направлениях

Этой осенью чаще всего россияне выбирают экскурсионные поездки по России или отдых в Египте.

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Россияне активно бронируют туристические путевки на ноябрь. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Альянса Туристических агентств Наталья Осипова. Многие планируют провести длинные праздничные выходные в начале месяца вне дома. Примечательно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продажи туров возросли, уточнила она.

«Самыми популярными направлениями у россиян остаются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и, конечно, Россия. По России мы ожидаем притока в наши отели в Краснодарском крае, Кавминводах и ждем туристов на экскурсионные программы по Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Калининграду», - рассказала Осипова.

У кого есть возможность прибавить к праздничным дням еще и отпуск, отправляются на экскурсии на два-три дня. Это Золотое кольцо, Москва, Петербург и Нижний Новгород с Калининградом, уточнила она. Как и в прошлые годы, стоимость туров во многом определяет выбранное направление. Этой осенью россияне предпочитают отдыхать в Египте, сказала эксперт.

«Цены на двоих в Египте стартуют от 140 тысяч рублей с полным пакетом, включающим перелет, проживание, трансфер и страховку. Если мы говорим об экскурсионных турах по России, то два-три дня это самое экономичное путешествие. Цены от 25 тысяч на двоих вместе с проездом на поезде или перелетом, если речь идет о Калининграде», - подсчитала Осипова.

Ранее стало известно, что Таиланд продлил для российских туристов срок безвизового пребывания с 30 до 90 дней. Таким образом Бангкок планирует привлекать отдыхающих. Власти Королевства назвали этот шаг дружеским в отношении России, способствующий развитию двусторонних отношений.