Спасенные из Газы россияне не ели два дня, пока ждали выхода через КПП «Рафах»

Сейчас они находятся в Каире под присмотром российских спасателей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У эвакуированных из сектора Газа российских граждан не было возможности поесть два дня, пока они пытались выйти через КПП «Рафах», передает корреспондент «Звезды» с места.

Сейчас они находятся в Каире под присмотром спасателей МЧС России и могут наконец-то почувствовать себя в безопасности. Наших соотечественников обеспечили питанием и медицинской помощью.

Сегодня в Египет доставили уже четвертую группу эвакуированных из Газы, среди них также много граждан Белоруссии. Некоторые вышли из анклава со своими детьми, даже с грудничками, кто-то передвигается на инвалидной коляске. Но все ужасы для них уже позади.

Сегодня днем их в Россию заберет спецборт МЧС, на нем также отправятся и родственники эвакуированных, которых спасатели ранее привезли в Египет. Тех же, у кого в России нет родни, отвезут в пункт временного размещения в Московской области.

Третью группу россиян эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах» накануне, 15 ноября.