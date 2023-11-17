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Гергиев заявил, что не искал больше работы

Максим Крюков
16:55 17.11.2023
Худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев не стал напрямую отвечать на вопрос о том, возглавит ли он Большой театр.
Гергиев заявил, что не искал больше работы
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Дирижер, художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что не искал больше работы, говоря о том, станет ли он главой Большого театра.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране, я уже говорил, мы считаем нужным и необходимым», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что «у него станет в два раза больше работы».

Народный артист РФ также рассказал, что труппа только что была в Китае в течение трех недель. Он отметил, что «упрекнуть нас в том, что мы сидим на одном месте и не хотим двигаться, тоже нельзя».

«У Мариинского театра есть сложившиеся, устойчивые представления о том, что такое наша ответственность. Потом, есть представление о том, что такое наши возможности. И есть представление о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже не важно - два города, три театра, четыре региона, пять стран. Это не так важно», - поделился Гергиев.

Ранее издание Forbes и журналист Ксения Собчак сообщили, что гендиректор Большого театра Владимир Урин решил уволиться по собственному желанию, а его место займет Валерий Гергиев. В Министерстве культуры и в Большом театре пока никак не комментировали данную информацию.

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