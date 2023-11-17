Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Нептун»
Противокорабельные ракеты врага были перехвачены в воздухе над акваторией Черного моря.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Над Черным морем уничтожены две украинские ракеты. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведостве уточнили, что это были противокорабельные ракеты «Нептун».
Их удалось перехватить у побережья Крыма сегодня около 10.40 по московскому времени.
Ракеты были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.