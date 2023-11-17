МО РФ сообщило о нанесении 24 групповых высокоточных ударов по врагу за неделю
Минобороны России сообщило о нанесении за неделю 24 групповых высокоточных ударов. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"**», - заявил Конашенков.
Также были поражены украинские артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, инфраструктура аэродромов, центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.
Ранее публиковались кадры огневого поражения в ходе специальной военной операции - российские военные превратили технику врага в горящий металлолом в районе Спорного.
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
** «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.