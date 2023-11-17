В стране и мире МО РФ сообщило о нанесении 24 групповых высокоточных ударов по врагу за неделю Были поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также другие цели. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о нанесении за неделю 24 групповых высокоточных ударов. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"**», - заявил Конашенков. Также были поражены украинские артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, инфраструктура аэродромов, центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ. Ранее публиковались кадры огневого поражения в ходе специальной военной операции - российские военные превратили технику врага в горящий металлолом в районе Спорного. * «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. ** «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика