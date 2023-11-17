Технику ВСУ превратили в горящий металлолом в районе Спорного
На записи Минобороны России показано, как полыхает украинская техника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Российские военные нанесли удар по бронетехнике Вооруженных сил Украины в районе Спорного.
Министерство обороны РФ не уточняет, какой тип боеприпаса использовался, но кадры объективного контроля доказывают, что вражеская техника превратилась в груду горящего металла. Густой серый дым окутал пространство. Не остается сомнений, что техника выведена из строя и не подлежит восстановлению.
Также ведомство показало, как российские военные ударом управляемой ракеты уничтожили американскую БМП М2 Bradley. Данные машины Киев получает от стран Запада в рамках военной помощи.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.