По словам Анны Арямовой, Зеленский начал говорить об угрозе смещения действующей власти, чтобы привлечь к себе внимание и, возможно, получить деньги и поддержку.

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Коллективный Запад хорошо знает, что смена политического режима посредством проведения цветных революций является действенным методом. Об этом заявила историк, политолог, кандидат политических наук Анна Арямова.

«Соединенные Штаты, ну вообще англосаксы - как идеологи, как авторы такой технологии смены политического режима, как цветные революции, - очень хорошо осведомлены о том, что это действенный способ. После того как в начале нулевых годов такие акты прошли во многих странах мира, в том числе на Украине, не раз», - сказала она.

По ее словам, Владимир Зеленский знает о таких методах и использует их как инструмент манипуляции.

«Зеленский говорит о том, что Россия может такие же технологии использовать и сместить политический режим на Украине. Но у нас применяются другие технологии, мы другим способом ведем борьбу с нелегитимным киевским режимом, поэтому здесь в чистом виде манипуляция, чтобы как-то привлечь к себе внимание, возможно, получить какие-то деньги, поддержку», - отметила собеседница телеканала.

Арямова отметила, что единственная возможность Зеленского продержаться еще какое-то время на плаву - это продавать российскую угрозу западным партнерам, «чем он в общем-то и занимается все это время».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что опасается подготовки нового «майдана» на Украине с целью смещения действующей власти. По данным Bloomberg, Зеленский допускает, что в стране начнутся события, которые он назвал «Майдан-3», делая отсылку «к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах».