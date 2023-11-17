По словам издания, на Западе слишком часто предавались «грезам», закрывая глаза на существенные успехи России в области экономики и в зоне спецоперации.

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Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Пришло время прекратить магические размышления о поражении России», в которой подчеркнула достижения России с начала спецоперации, среди прочего отметив успехи на передовой, факт устойчивости российской экономики и высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина.

«Они слишком часто предавались грезам, делая ставку на санкции, успешное украинское контрнаступление или передачу новых видов оружия, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров», - говорится в статье.

В публикации подчеркивается факт провала украинского констрнаступления и роста уверенности российской армии в зоне спецоперации. Санкционное давление и рестрикции в отношении отечественного экспорта не оказали какого-либо критического влияния на экономику и военные способности страны, в особенности на фоне более тесного сотрудничества России с Индией и Китаем.

Также автор статьи отметил поляризацию внутри американского общества, что снизило уровень поддержки Киева в правительстве США, в то время как заголовки иностранной прессы заполонили упоминания палестино-израильского конфликта.