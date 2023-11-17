В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации

Елизавета Кондрикова
01:50 17.11.2023
По словам издания, на Западе слишком часто предавались «грезам», закрывая глаза на существенные успехи России в области экономики и в зоне спецоперации.
WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress
Читайте нас на:

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Пришло время прекратить магические размышления о поражении России», в которой подчеркнула достижения России с начала спецоперации, среди прочего отметив успехи на передовой, факт устойчивости российской экономики и высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина.

«Они слишком часто предавались грезам, делая ставку на санкции, успешное украинское контрнаступление или передачу новых видов оружия, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров», - говорится в статье.

В публикации подчеркивается факт провала украинского констрнаступления и роста уверенности российской армии в зоне спецоперации. Санкционное давление и рестрикции в отношении отечественного экспорта не оказали какого-либо критического влияния на экономику и военные способности страны, в особенности на фоне более тесного сотрудничества России с Индией и Китаем.

Также автор статьи отметил поляризацию внутри американского общества, что снизило уровень поддержки Киева в правительстве США, в то время как заголовки иностранной прессы заполонили упоминания палестино-израильского конфликта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Видео
В Астраханской области ввели режим ЧС после частичного обрушения дома
01:50 В стране и мире
WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации
01:09 В стране и мире
МЧС: спецборт с третьей группой россиян, эвакуированных из Газы, прибыл в Москву
00:22 В стране и мире
Видео
Дочь погибшей в Астрахани женщины рассказала о состоянии дома до обрушения
22:58 В стране и мире
WP: Израиль не нашел доказательств активности боевиков в «Аш-Шифе»
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.