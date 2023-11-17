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СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»

Анна Назайкина
14:39 17.11.2023
Фигуранта заключили под стражу на два месяца.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет показал видео задержания хакасского «рабовладельца». Кадры из дома фигуранта, а также из зала суда были размещены в Telegram-канале.

Подозреваемого в использовании рабского труда заключили под стражу на два месяца - до 14 января следующего года.

По данным следствия, мужчина в 2016 году заманил на свою ферму трех людей под предлогом работы со стабильным доходом. В действительности же двое мужчин и женщина превратились в рабов без документов на семь лет.

Работники бесплатно трудились по 16 часов в день, владелец хозяйства прибегал к угрозам и побоям. Все попытки побега оказались безуспешными.

Против мужчины возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда с применением шантажа, насилия, с изъятием документов.

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