В стране и мире Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать без поддержки Запада Сергей Лебедев По его словам, фокус внимания смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Украинская армия будет отступать без помощи западных союзников. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg. По его словам, сейчас поставки уже сократились. «Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке», - добавил Зеленский. Напомним, глава киевского режима сообщил об ощущающейся нехватке артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Отмечается, что поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Экспертное мнение и аналитика