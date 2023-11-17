Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП Bradley попаданием ракеты
В ролике ведомства показано, как ракета настигает технику врага, не оставляя ей никаких шансов на существование.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные ударом управляемой ракеты уничтожили американскую БМП М2 Bradley. Кадры поражения военной техники, поставляемой Украине странами Запада, публикует Министерство обороны РФ.
На видеозаписи, обнародованной ведомством, показано, как ракета догоняет вражескую машину, а после точного попадания происходит мощный взрыв.
Минобороны регулярно демонстрирует кадры с блестящей работой наших бойцов. Ранее было показано, как российский беспилотник превращает в ничто американскую гаубицу М777.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.