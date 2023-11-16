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МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М777 российским беспилотником

13:18 16.11.2023
Использующееся ВСУ орудие М777 было произведено в Британии и Соединенных Штатах. Теперь оно не сможет стрелять по российским военным.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео с уничтожением вражеского орудия.

Уточняется, что на этот раз целью операторов российских беспилотников стала украинская гаубица М777 западного производства. 

На видео можно наблюдать как кадры от первого лица, так и визуальный контроль поражения, осуществленный с помощью другого беспилотника.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением натовской гаубицы FH-70, использующейся ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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