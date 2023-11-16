В стране и мире МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М777 российским беспилотником Использующееся ВСУ орудие М777 было произведено в Британии и Соединенных Штатах. Теперь оно не сможет стрелять по российским военным. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео с уничтожением вражеского орудия. Уточняется, что на этот раз целью операторов российских беспилотников стала украинская гаубица М777 западного производства. На видео можно наблюдать как кадры от первого лица, так и визуальный контроль поражения, осуществленный с помощью другого беспилотника. Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением натовской гаубицы FH-70, использующейся ВСУ. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика