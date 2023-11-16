МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М777 российским беспилотником
Использующееся ВСУ орудие М777 было произведено в Британии и Соединенных Штатах. Теперь оно не сможет стрелять по российским военным.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением вражеского орудия.
Уточняется, что на этот раз целью операторов российских беспилотников стала украинская гаубица М777 западного производства.
На видео можно наблюдать как кадры от первого лица, так и визуальный контроль поражения, осуществленный с помощью другого беспилотника.
Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением натовской гаубицы FH-70, использующейся ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.