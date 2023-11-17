Студент-участник СВО с позывным Дом заявил, что ощущает народную поддержку

Дом учится в Уфимском университете науки и технологий на филологическом факультете. Он отметил, что, вернувшись из зоны спецоперации, он сдаст те экзамены, которые не успел сдать в своем вузе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Студент с позывным Дом, принимающий участие в специальной военной операции, заявил, что он ощущает народную поддержку.

«Гуманитарная помощь тоже от всех гражданских лиц, всей страны ощущается», - признался он.

Дом сообщил, что учится в Уфимском университете науки и технологии. Обучаясь на филологическом факультете по направлению издательского дела, он заявил, что сдал экзамены за четвертый курс - хотя и не все.

По словам студента, вуз предоставил ему возможность досдать оставшиеся предметы, когда он вернется из зоны спецоперации.

Общение бойца с родными и руководством университета произошло в рамках первого телемоста для бойцов, проходящих заочное обучение в вузах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.