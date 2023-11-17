Состоялся первый телемост для бойцов, проходящих заочное обучение в вузах

Бойцы пообщались с родственниками, другими студентами и руководством своих вузов, получив ответы на вопросы об экзаменах и курсовых работах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командование ЦВО впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в российских вузах.

Учащиеся взяли академический отпуск и добровольно, подписав контракт с МО РФ, убыли в зону спецоперации, пройдя перед этим полный курс боевой подготовки.

Бойцы пообщались с семьями и однокурсниками из Мордовии и Башкирии, а также с руководством вузов, в которых проходят обучение. Военнослужащие получили ответы относительно сдачи экзаменов и курсовых работ.

«Также в ходе общения для военнослужащих в зоне СВО были исполнены патриотические стихотворения, показаны музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе мероприятия представитель командования Центрального военного округа вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.