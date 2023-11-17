Песков заявил, что не является поклонником «товарища Моргенштерна*»

Представитель Кремля признался, что не очень хорошо знаком с его песнями.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации рассказал студенческому каналу «МГИМО 360», что мало знает о творчестве рэп-исполнителя Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом).

Однако по тем «крохам», с которыми ознакомился представитель Кремля, он сделал вывод о том, что не является фанатом его песен.

«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - признался Песков.

В феврале 2022 года рэпер покинул Россию и перебрался в Дубай. Позже, в мае, Минюст РФ признал его иностранным агентом. В последнем интервью Моргенштерн* заявил, что хочет вернуться в РФ и будет рассматривать условия, если они будут предложены.

* Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.