Челябинский изобретатель Панасюк отправил бойцам более 100 сушилок для одежды

Возможность быстро посушить одежду в дождливое или снежное время снижает шанс простудиться.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Инженер-изобретатель из Челябинска Игорь Панасюк разработал сушилки для бушлатов. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ».

Панасюк отправил на передовую уже более сотни сушилок, работающих от электричества.

Российское оборонное ведомство сообщает, что это изобретение особенно актуально в период дождей или обильного снега. Возможность быстро и эффективно посушить одежду снижает шанс подхватить простуду и обеспечивает этим более качественный уровень выполнения задач.

Канал «Добро-Информ» создан МО РФ, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.