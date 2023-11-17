Песков: следующий президент России должен быть «таким же», как Путин

При этом действующий глава государства пока не сообщал о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

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Следующий российский президент должен быть «таким же», как Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360». Такое мнение официальный представитель Кремля озвучил, отвечая на вопрос, каким должен быть следующий руководитель государства.

«Таким же», - сказал Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Владимир Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

«Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента заявлял, что если действующий глава государства пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию. По его словам, у Владимира Путина «абсолютная поддержка населения».