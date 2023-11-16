В украинском Староконстантинове произошло две волны взрывов
ВСУ подтвердили воздушную атаку по городу, где расположен военный аэродром.
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
Две волны взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, сообщило издание «Страна». По его данным, ВСУ подтвердили воздушную атаку по городу, где расположен военный аэродром.
Работу ПВО в Хмельницкой области подтвердили местные власти. В регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее Минобороны России сообщало об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове.