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В украинском Староконстантинове произошло две волны взрывов

Владимир Рубанов
09:45 16.11.2023
ВСУ подтвердили воздушную атаку по городу, где расположен военный аэродром.
В украинском Староконстантинове произошло две волны взрывов
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Две волны взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, сообщило издание «Страна». По его данным, ВСУ подтвердили воздушную атаку по городу, где расположен военный аэродром.

Работу ПВО в Хмельницкой области подтвердили местные власти. В регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове.

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