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МО РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам Хмельницкий и Миргород

14:05 16.10.2023
На аэродроме Миргород был уничтожен украинский узел связи, а на Хмельницком удалось поразить склады ракетно-артиллерийского вооружения и топливные хранилища.
МО РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам Хмельницкий и Миргород
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает о поражении объектов на двух украинских аэродромах за сутки.

«В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство отчиталось и об успехах наших сил ПВО. По данным Минобороны, сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 в Херсонской и Днепропетровской областях. Также наши военные уничтожили два снаряда, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

Кроме того, ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у Сергеевки.

Об уничтожении складов авиабоеприпасов врага сообщалось на прошлой неделе. Тогда средства авиационного поражения, принадлежащие противнику, были поражены на аэродроме Миргород в Полтавской области и на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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