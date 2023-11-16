МИД России: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

При этом российская сторона учла интересы Кишинева в вопросе взаимоотношений в газовой сфере.

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Молдавия не выполнила ни одну достигнутую с «Газпромом» в 2021 году договоренность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Также, по его словам, проведенный Кишиневом аудит, говорящий о фактическом отсутствии долга за газ, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости.

В интервью РИА Новости Михали Галузин подчеркнул, что выводы, содержащиеся в молдавском отчете аудита, не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден документально и решениями международного арбитража.

Напомним, в сентябре президент Молдавии Майя Санду сказала, что у страны нет долговых обязательств перед «Газпромом». Такое заявление политик сделала, опираясь на данные аудиторской проверки.

Майя Санду пояснила, что Кишинев отказался подписать долговое обязательство перед «Газпромом», так как 800 миллионов долларов - «ужасно большие деньги».