Сеул: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима

В Минобороны Южной Кореи призвали Пхеньян вернуться на путь денуклеаризации.

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Министерство обороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима. В ведомстве призвали своих северных соседей немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.

«Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», - передает заявление Минобороны агентство Yanhap.

Южная Корея пообещала «жестко отвечать» на ядерную и ракетную угрозы.

Напомним, ранее лидер КНДР призвал наладить в стране массовое производство тактического ядерного оружия и увеличить запас ядерных боеголовок. Он также поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету.