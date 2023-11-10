МЧС отправило самолет с гуманитарной помощью для населения сектора Газа

Самолет с предметами первой необходимости вылетел в Египет и будет передан представителям общества Красного Полумесяца.

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Из аэропорта Казани вылетел грузовой самолет Ил-76 МЧС с гуманитарным грузом на борту. Об этом сообщили представители МЧС России в официальном Telegram-канале.

На борту ведомственного самолета находятся продукты питания, пледы, одежда, портативные печи и средства личной гигиены общим объемом 25 тонн. Самолет направлен на территорию Арабской Республики Египет, где будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца, а оттуда - перенаправлен жителям сектора Газа.

«Российская помощь организована по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», - уточнили в МЧС.

Ранее МЧС направило из Грозного два самолета с гумпомощью для сектора Газа. Два спецборта несли груз общим весом в 60 тонн, куда помимо продуктов питания и средств гигиены входили матрасы и подушки для мирных жителей Газы.