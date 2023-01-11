Армия спецоперация «Метр за метром мы забираем свое»: российский танкист рассказал о продвижении в зоне СВО Семен Лавров Экипаж танка ведет по противнику огонь полупрямой наводкой, получая корретировку с беспилотных летательных аппаратов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны РФ публикует кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б в ходе специальной военной операции. Российские военные выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций ВСУ. Один из танкистов рассказал, что продвижение его боевой машины идет успешно. «Мы продвигаемся каждый день метр за метром и забираем свое», - заявил военнослужащий с позывным «Прапор». Экипаж танка ведет по противнику огонь полупрямой наводкой, получая корретировку с беспилотных летательных аппаратов. При поступлении команды, боевая машина незамедлительно выдвигается на одну из позиций для нанесения удара. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов Восточного военного округа (ВВО). Несмотря на массовое использование противником противотанковых средств, военнослужащие успешно продвигаются вперед и подавляют сопротивление националистов. Экспертное мнение и аналитика