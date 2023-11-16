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Экипаж Ка-52 уничтожил три опорных пункта ВСУ на Донецком направлении

05:00 16.11.2023
Экипажи вертолетов Ка-52, по докладу наводчика, выполнили пуски ракет по обнаруженным пунктам подразделений ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на Донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. 

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

«По докладу авиационного наводчика, было уничтожено три взводно-опорных пункта противника. После авиационного удара выполнили отход от цели и возврат на точку вылета», - рассказал старший летчик вертолета Ка-52 с позывным «Фрукт».

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

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