В стране и мире Экипаж Ка-52 уничтожил три опорных пункта ВСУ на Донецком направлении Экипажи вертолетов Ка-52, по докладу наводчика, выполнили пуски ракет по обнаруженным пунктам подразделений ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на Донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. «По докладу авиационного наводчика, было уничтожено три взводно-опорных пункта противника. После авиационного удара выполнили отход от цели и возврат на точку вылета», - рассказал старший летчик вертолета Ка-52 с позывным «Фрукт». Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика