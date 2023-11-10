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Экипажи Ка-52 уничтожили технику врага в ночное время с предельно малых высот

05:55 10.11.2023
Летчики Ка-52 уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами пункты управления боевиков, также управляемым ракетным вооружением они разбили украинскую технику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВКС России совершили боевые вылеты в ночное время суток. Кадры их работы на Южно-Донецком направлении опубликовало Минобороны РФ. Полеты выполнялись на предельно малых высотах.

Летчики армейской авиации выпустили ракеты по обнаруженной украинской технике. Цели были уничтожены управляемым ракетным вооружением. Также экипажи вертолетов поразили неуправляемыми авиационными ракетами пункты управления националистов.

Ранее российские десантники подошли к бронеавтомобилю противника на мотовездеходах и уничтожили его. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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