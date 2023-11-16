При ЧП в Астрахани погибла 84-летняя жительница пятиэтажки

По предварительной информации, в момент обрушения она находились в квартире на пятом этаже.

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Пенсионерка погибла при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани, передает Telegram-канал SHOT.

Как сообщатся, спасатели нашли под завалами тело 84-летней женщины. По предварительной информации, в момент случившегося она находилась в квартира на последнем этаже.

Ранее стало известно, что в жилом многоквартирном доме на Вокзальной площади обрушились два подъезда. Из здания удалось эвакуировать 213 человек.