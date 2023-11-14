«Ъ»: в кабинете у врио главы правительства Самарской области проходят обыски

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В Самарской области сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент обыскивают здание правительства региона, передает ТАСС.

«Коммерсантъ» сообщает, что обыски проходят в рабочем кабинете и дома у бывшего врио первого вице-губернатора-председателя правительства области Виктора Кудряшова. Как утверждается, такие меры связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Ранее в пресс-службе правительства утверждалось, что чиновник оставил свою должность из-за состояния здоровья. По его словам, он принял это решение месяц назад.

По данным издания, следствие считает, что местные чиновники решили направить 194 миллиона рублей организации, чтобы та спроектировала будущую станцию метро «Самарская», однако за два месяца до срока власти отменили строительство.