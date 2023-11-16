В стране и мире Цискаридзе назвал счастьем для Большого возможное назначение Гергиева Максим Крюков Народный артист России Николай Цискаридзе назвал худрука и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева гением. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Артист балета, народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе в разговоре со «Звездой» назвал счастьем для Большого театра возможное назначение дирижера, худрука и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева в качестве руководителя. «Гергиев - гений! Это счастье! По сравнению с тем, что там происходит последние 20 лет, это счастье. Вот и все, что можно сказать», - сказал Цискаридзе. Ранее стало известно, что к началу 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. По данным источников «Ведомостей», руководителем структуры планируют назначить Валерия Гергиева. Однако официальных поручений по поводу формирования дирекции пока не было. Экспертное мнение и аналитика