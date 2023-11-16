«Ведомости»: к 2024 году могут создать дирекцию Большого и Мариинского театров

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К началу следующего года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

По данным издания, руководителем структуры хотят назначить Валерия Гергиева. Отмечается, что пока официальных поручений по поводу формирования дирекции не было.

Источник «Ведомостей» утверждает, что сейчас уже ищут конструкцию для создания объединенной дирекции.