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Фомин подчеркнул важность обсуждения глобальной безопасности на встрече с Хорном

16:26 16.11.2023
Као Ким Хорн отметил, что такие встречи дают возможность продвигать дипломатические усилия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин подчеркнул важность обсуждения глобальной безопасности на встрече с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном.

Встреча прошла сегодня в индонезийской Джакарте в рамках совещания министров обороны государств-членов АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

«Считаем очень важным принимать участие в этом формате и обсуждать вопросы, связанные с глобальной и региональной безопасностью и в АТР, и в глобальном масштабе», - сказал замглавы российского оборонного ведомства.

В ходе беседы обсуждались перспективы взаимодействия Минобороны России и стран АСЕАН в рамках механизмов «СМОА плюс» и Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. Фомин отметил, что Россия участвует во многих механизмах АСЕАН. Также в рамках прошедшей встречи говорилось о роли Минобороны России в укреплении военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«СМОА плюс» - это механизм взаимодействия между оборонными ведомствами стран АСЕАН (Юго-Восточная Азия) и государств-партнеров по диалогу, в число которых входит и Россия. Механизм был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Ранее сообщалось о прибытии российской делегации в Джакарту во главе с Фоминым, где поднимаются ключевые вопросы глобальной и региональной безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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