Общение «на ногах» и двусторонние встречи: как начался визит Фомина в Джакарту

Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ Александром Фоминым прибыла в Джакарту, где 16 ноября состоится 10-е заседание стран - участниц АСЕАН и партнеров по диалогу СМОА плюс.

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Десятки военных дипломатов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров по диалогу (СМОА плюс). Среди почетных гостей - российская делегация. В Джакарте поднимаются ключевые вопросы глобальной и региональной безопасности.

Из дождливой Москвы в солнечную «страну тысячи островов» - так по праву называют Индонезию - самолет российской делегации, которую возглавляет заместитель министра обороны Александр Фомин, приземляется в аэропорту Джакарты в 7 утра по местному времени. У трапа наших военных дипломатов тепло встречают представители Минобороны Индонезии.

В дни саммита Джакарта, пожалуй, стала самым безопасным городом во всей Юго-Восточной Азии. Беспрецедентные меры - повсюду полицейские патрули и посты охраны. Вдоль дорог выстроились бойцы спецназа с щитами в руках.

Заседания и двухсторонние встречи проходят в конгрессно-выставочном центре столицы Индонезии. Он расположен на территории самого крупного спортивного комплекса в республике, который называется Гелора Бунг Карно, возведенного еще в 1960-м специально к Азиатским играм 1962-го года. В строительстве комплекса активное участие принимали советские специалисты.

Рабочий день Александра Фомина расписан буквально по минутам. Замминистра обороны, говоря дипломатическим языком, «общается на ногах» с военным атташе Демократической республики Восточный Тимор. - стороны тепло приветствуют друг друга.

А на двусторонней встрече Александр Фомин обсуждает с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом вопросы военно-технического сотрудничества двух стран. В какой-то момент главы делегаций неожиданно переходят на русский. Одна из ключевых тем беседы - передача опыта и обучение лаосских военных в России. Обсудили и вопросы гуманитарного разминирования в Лаосе. Уже не первый год в республике работают саперы Международного противоминного центра Минобороны. Освобожденные от смертоносных ловушек земли активно засевают местные фермеры. О работе российских саперов на опасных участках говорит и Александр Фомин. Но начинает беседу с поздравлений.

«Мы также рады вас видеть, Вас и вашу делегацию. Мы, конечно же, придаем особые значения нашим отношениям. И хотел бы Вас поздравить с тем, что в следующем году вам переходит руководство АСЕАНом, мы обещаем и гарантируем всяческую поддержку, которая будет необходима для вас. Мы готовы дальше продолжать наше тесное взаимодействие, в том числе по тому формату, который мы сейчас с вами поддерживаем уже шестой год, я имею в виду гуманитарное разминирование», - заявил замглавы МО РФ Александр Фомин.

Россия и Лаос - давние партнеры в сфере безопасности. В прошлом году прошли совместные учения «Ларос». В них приняли участие свыше 800 военных с обеих сторон. На лаосском полигоне Бан Пэн бойцы отработали слаженность и скорость в ликвидации условных боевиков. Тактический десант высадили с вертолетов, спецназ атаковал противника с флангов. В следующем году запланировано более 35 мероприятий двустороннего сотрудничества.

Не менее теплая встреча Александра Фомина и с коллегой из Бруне‌й-Даруссалам - вторым министром обороны Халби Юссофом.

«Мы рады приветствовать вас, рады встрече с нашими давними друзьями и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы рады тому, что продолжаем с вами вместе взаимодействовать, в том числе в формате министров обороны АСЕАН плюс. Это очень хороший формат, и мы взаимодействуем с вами уже не один год и мы ощущаем реальную эффективность и отдачу от нашего взаимодействия. И мы намерены дальше продолжать и прилагать новые усилия по развитию наших контактов», - отметил Фомин.

Уже в четверг, 16 ноября, состоится 10-е заседание стран - участниц АСЕАН и партнеров по диалогу СМОА плюс, где примет участие и российская делегация.