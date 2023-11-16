Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

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Импорт Индии из России увеличился на 64% за семь месяцев этого финансового года, что сделало Российскую Федерацию вторым крупнейшим источником индийского импорта за период с апреля по октябрь. Об этом сообщило индийское агентство PTI со ссылкой на данные Министерства торговли республики.

В этом финансовом году индийский импорт составил 36,27 млрд долларов США. Уточняется, что в основном это увеличение было осуществлено за счет роста поставок сырой нефти и удобрений.

За этот же период 2022 года импорт составил 22,13 млрд долларов США.

Ранее стало известно о том, что товарооборот России и Индии в январе-августе 2023 года вырос до рекордных 43,8 миллиарда долларов, что больше, чем торговля между двумя странами за весь 2022 год.