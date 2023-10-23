Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 43,8 млрд долларов

Торговый оборот между Россией и Индией с января по август 2023 года выше в 2,3 раза, чем за восемь месяцев предыдущего года.

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В январе-августе 2023 года торговля между Россией и Индией выросла до 43,8 миллиарда долларов, что больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщают РИА Новости.

Если в прошлом году с января по августа Индия приобрела российские товары на 17,1 миллиарда долларов, то за восемь месяцев текущего года эти цифры достигли отметки в 41,2 миллиарда. Вместе с этим страна увеличила поставки собственной продукции России в 1,5 раза - до 2,6 миллиарда долларов.

Таким образом, товарооборот между странами достиг рекордных показателей за все время - 43,8 миллиарда долларов. Это в 2,3 раза больше объема торговли за аналогичный период в 2022 году и на 20% выше результата за весь прошлый год.

При этом проблема торгового дефицита Индии с северным партнером сохраняется - за восемь месяцев он расширился в 2,5 раза - до 38,6 миллиарда долларов.

Благодаря бурному росту торговли Россия занимает четвертое место в списке крупнейших торговых партнеров Индии и второе место среди важнейших поставщиков товаров в эту страну.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот между странами составил 33,5 миллиарда долларов, это выше в три раза в сравнении с показателем аналогичного периода 2022 года.