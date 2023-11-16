Павел Деревянко объяснил, что его «жесточайше» обманули бывшие партнеры

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский актер театра и кино Павел Деревянко в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения об обвинениях в его сторону.

Напомним, ранее в СМИ утверждалось, что его подозревают в мошенничестве на один миллион рублей. Заявление написал обманутый москвич, который вложился в криптобизнес артиста, однако никаких денег в указанный срок не получил.

По данным SHOT, в деле замешан предприниматель Григорий Мулузян, который выступал партнером Деревянко, однако сотрудничество не сложилось.

«Это, конечно, обман жесточайший со стороны моих бывших партнеров и близких друзей якобы. Следствие ведется, для всех очевидно, что это был обман с их стороны», - сказал он.

Актер подчеркнул, что вскоре о реальном положении дел станет широко известно и виновных накажут.