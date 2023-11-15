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RT: москвич обвинил Павла Деревянко в мошенничестве на 1 млн рублей

Анна Назайкина
13:19 15.11.2023
Утверждается, что с артистом были заключены три договора займа, однако средства потерпевшему возращены не были.
RT: москвич обвинил Павла Деревянко в мошенничестве на 1 млн рублей
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве, речь идет о сумме более одного миллиона рублей, передает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, на артиста было написано заявление - потерпевшим является мужчина, заключивший с ним и его партнером Григорием Мулузяном три договора займа в период с сентября прошлого года по май этого года.

По информации телеканала, по истечении срока средства ему возвращены не были, Министерство внутренних дел начало проверку.

Telegram-канал SHOT пишет, что москвич, обратившийся в полицию, вложился в криптобизнес артиста, однако никакой прибыли так и не получил.

Заявитель эти данные комментировать отказался. Официального подтверждения или опровержения на данный момент нет.

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