RT: москвич обвинил Павла Деревянко в мошенничестве на 1 млн рублей
Утверждается, что с артистом были заключены три договора займа, однако средства потерпевшему возращены не были.
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Актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве, речь идет о сумме более одного миллиона рублей, передает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как утверждается, на артиста было написано заявление - потерпевшим является мужчина, заключивший с ним и его партнером Григорием Мулузяном три договора займа в период с сентября прошлого года по май этого года.
По информации телеканала, по истечении срока средства ему возвращены не были, Министерство внутренних дел начало проверку.
Telegram-канал SHOT пишет, что москвич, обратившийся в полицию, вложился в криптобизнес артиста, однако никакой прибыли так и не получил.
Заявитель эти данные комментировать отказался. Официального подтверждения или опровержения на данный момент нет.