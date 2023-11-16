Посол РФ: четких договоренностей по освобождению россиян из Газы пока нет

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что в ближайшее время дипмиссии удастся прийти к соглашению.

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Четких договоренностей по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа, пока не достигнуто. Об этом «Звезде» рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, уточнив, что накануне провел серию встреч с родственниками российских граждан, удерживаемых на территории анклава.

«Есть продвижения по некоторым из них. Небольшая надежда имеется, что в ближайшие дни, может быть, нам удастся. Но договоренностей четких пока не достигнуто. Мы над этим активно работаем», - сказал он.

Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу не только по эвакуации россиян из сектора Газа, но и по усилению мер, направленных на освобождение заложников «там, где это уместно».

«А уместно это везде. Мы предпринимаем все необходимое», - подчеркнул Викторов.

Накануне в МЧС России заявили, что еще 88 россиян пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом. По данным ведомства, в общей сложности из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 уже доставлены в Россию.