Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах
Ипотечные ставки нужно устанавливать разные в зависимости от региона выдачи кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ назвала важной проблемой разницу в доходах между жителями Москвы и регионов.
В Центробанке выступают за адресность ипотеки, сказала Набиуллина, отвечая на вопросы в Госдуме. Глава Банка России объяснила, что регулятор не против льготных программ вообще, а против ипотеки для новостроек под 8%, которая, по ее словам, привела к «региональным перекосам».
Большую часть льготной ипотеки сейчас берут в столичных центрах, где покупают в том числе инвестиционное жилье. В столицах стараются купить квартиру и люди из других регионов, отметила она. Поэтому ставку по ипотеке нужно дифференцировать, сказала Набиуллина.
Ранее Банк России выражал обеспокоенность тем, что рост ипотеки сопровождается ухудшением качества кредитов и увеличением цен на жилье.