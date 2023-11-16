Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах

Глава ЦБ назвала важной проблемой разницу в доходах между жителями Москвы и других городов.

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Ипотечные ставки нужно устанавливать разные в зависимости от региона выдачи кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ назвала важной проблемой разницу в доходах между жителями Москвы и регионов.

В Центробанке выступают за адресность ипотеки, сказала Набиуллина, отвечая на вопросы в Госдуме. Глава Банка России объяснила, что регулятор не против льготных программ вообще, а против ипотеки для новостроек под 8%, которая, по ее словам, привела к «региональным перекосам».

Большую часть льготной ипотеки сейчас берут в столичных центрах, где покупают в том числе инвестиционное жилье. В столицах стараются купить квартиру и люди из других регионов, отметила она. Поэтому ставку по ипотеке нужно дифференцировать, сказала Набиуллина.

Ранее Банк России выражал обеспокоенность тем, что рост ипотеки сопровождается ухудшением качества кредитов и увеличением цен на жилье.