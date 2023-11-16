ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки сопровождается увеличением цен на жилье

Эльвира Набиуллина отметила, что ухудшается и качество кредитов.

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Банк России обеспокоен тем, что рост ипотеки сопровождается ухудшением качества кредитов и увеличением цен на жилье. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

Глава Центробанка отметила, что заемщикам выдается ипотека с высокой долговой нагрузкой. При этом за последний год ипотечный портфель вырос на 32%.

«В будущем это может обернуться большими рисками и для банков», - подчеркнула Эльвира Набиуллина

Ранее руководитель ЦБ РФ уже выражала обеспокоенность по поводу доступности жилья для россиян.