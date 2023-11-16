В стране и мире Барражирующий боеприпас уничтожил натовскую гаубицу FH-70, использующуюся ВСУ Неприятель вел огонь по позициям наших войск из лесополосы, но это укрытие его не спасло. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением гаубицы противника при помощи барражирующего боеприпаса. В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтоженное орудие оказалось гаубицей FH-70 производства НАТО. Она вела огонь по российским военным из лесополосы, но попытка прикрыться растительностью оказалась безуспешной - гаубицу все равно заметили и уничтожили. Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских позиций в районе Артемовска. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика