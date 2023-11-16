Барражирующий боеприпас уничтожил натовскую гаубицу FH-70, использующуюся ВСУ
Неприятель вел огонь по позициям наших войск из лесополосы, но это укрытие его не спасло.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением гаубицы противника при помощи барражирующего боеприпаса.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтоженное орудие оказалось гаубицей FH-70 производства НАТО.
Она вела огонь по российским военным из лесополосы, но попытка прикрыться растительностью оказалась безуспешной - гаубицу все равно заметили и уничтожили.
Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских позиций в районе Артемовска.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.