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Экономист Мелкумов считает, что Euroclear перекрывает пути обхода своих санкций

Владимир Рубанов
13:07 16.11.2023
Санкции приняты, находятся пути их обхода, и сейчас эти пути тоже перекроют, сказал эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zhengyi Xie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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За новостью о блокировке счетов с ценными бумагами россиян израильскими банками, очевидно, стоит продолжение охоты за ценными бумагами, которые могут быть связаны с российскими держателями, сказал «Звезде» финансовый аналитик, экономист Ян Мелкумов.

Сегрегация счетов - это нормальный процесс, сказал эксперт. Обычно это отделение клиентских счетов от счетов самого финансового института - брокера. Но если речь идет о сегрегации счетов именно российских резидентов, значит, Euroclear хочет их выделить для каких-то действий.

Euroclear - это депозитарий, который осуществляет все расчеты по «международным» бумагам, ведет учет всех бумаг, когда держатели этих бумаг находятся в разных странах.

«Euroclear санкции ввел с самого начала, и что-то он с этими бумагами будет делать. Может быть, это просто более жесткое осуществление санкций. То есть Euroclear сказал: выделите-ка нам все бумаги, которые так или иначе могут иметь отношение к российским держателям», - объяснил экономист.

Так что выделение и, соответственно, блокировка счетов с бумагами россиян в Израиле - это просто некое ужесточение режима. То есть санкции приняты, они нарушаются, находятся пути их обхода, и сейчас эти пути тоже перекроют, сказал Мелкумов.

В рамках введенных в 2022 году санкций международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около $27 млрд.

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