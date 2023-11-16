Банки Израиля ограничивают операции с ценными бумагами россиян

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Израильские банки начали блокировать счета с ценными бумагами россиян. Об этом РБК сообщил финансист Марк Ойгман.

Счета россиян обособляют уже практически все крупные финансовые организации Израиля. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта.

Представители банков ссылаются на требование бельгийского депозитария Euroclear. Оно вступило в силу 13 ноября. Финансист добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Euroclear уже некоторое время применяет практику сегрегации счетов с ценными бумагами россиян в Евросоюзе и за его пределами.