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Банки Израиля ограничивают операции с ценными бумагами россиян

Владимир Рубанов
11:30 16.11.2023
Представители банков ссылаются на требования бельгийского депозитария Euroclear.
Банки Израиля ограничивают операции с ценными бумагами россиян
© Фото: Keiko Hiromi, AFLO, Global Look Press
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Израильские банки начали блокировать счета с ценными бумагами россиян. Об этом РБК сообщил финансист Марк Ойгман.

Счета россиян обособляют уже практически все крупные финансовые организации Израиля. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта.

Представители банков ссылаются на требование бельгийского депозитария Euroclear. Оно вступило в силу 13 ноября. Финансист добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Euroclear уже некоторое время применяет практику сегрегации счетов с ценными бумагами россиян в Евросоюзе и за его пределами.

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