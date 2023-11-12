Россияне начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»

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МЧС России совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения из Сектора Газа. Россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта, на данный момент стали покидать регион через КПП «Рафах».

На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне конфликта.

Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

Ведомство сообщает, что все пересекшие сегодня границу россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там гражданам России помогут оформить все необходимые документы.

Ранее собирающиеся покинуть зону палестино-израильского конфликта россияне жаловались, что их не пропускают через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в секторе Газа. По словам одной из ожидающих на КПП эвакуации гражданки РФ, им рекомендовали ехать обратно.